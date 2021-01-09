Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koca, "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır" dedi.

"SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor" diyen Koca, "Biz de bu tedavi bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda uygulanmasını sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır. pic.twitter.com/FN9eINMz0C — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021

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