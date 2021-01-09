Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Endonezyalı mevkidaşına taziye telefonu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile telefonda görüşerek, bugün gerçekleşen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüşmesinde taziyelerini iletti
Endonezya’da, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü bildirilmişti.
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Endonezya Mevlüt Çavuşoğlu
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