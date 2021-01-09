Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, "Demokrasilerin olmazsa olmazı basının asli ve en asil işlevi olan halkın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, mesai mefhumu olmadan, fedakarca yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.