Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, "Tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, "Demokrasilerin olmazsa olmazı basının asli ve en asil işlevi olan halkın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, mesai mefhumu olmadan, fedakarca yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
Demokrasilerin olmazsa olmazı basının asli ve en asil işlevi olan halkın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, mesai mefhumu olmadan, fedakarca yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/68fmV18NBh— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 9, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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