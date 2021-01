Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap verdi.

Erdoğan, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın İngilizce mesajında Türkiye ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.

My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound.



Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. https://t.co/JwaP3sYRou