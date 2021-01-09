Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Endonezya'ya başsağlığı mesajı
Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağı denize düştü. Dışişleri Bakanlığı, "Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da denize düşen yolcu uçağıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı.
"Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.
Uçakta 6 kişilik mürettebat ve 56 yolcu bulunuyordu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Uçak Kazası Endonezya
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