Okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşa ilaç ulaştırıldı
Çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken ilaçları biten böbrek hastası bir Türk vatandaşına, Dışişleri Bakanlığı diplomatik kargoyla ilaç ulaştırdı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı bir gemide çalışan, böbrek nakli geçirmiş bir Türk vatandaşının hayati önemdeki ilaç ihtiyacını giderdiklerini anlattı, "Okyanusun ortasında da umudun adı Türkiye!" mesajını paylaştı.
Geminin Malezya'daki bir limana uğrayacağını ve ilaçları teslim alabilmek için birkaç saatlik süresi olacağını öğrenen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilaçları Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine diplomatik kargoyla iletti.
Büyükelçilik yetkilileri ise Türk vatandaşını bularak ilaçları teslim etti.
“Okyanusun ortasında da, umudun adı Türkiye!”— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) January 9, 2021
Çalıştığı gemi Hint Okyanusundayken, kullanmak zorunda olduğu ilaçları biten böbrek hastası vatandaşımıza, pandemi şartlarında diplomatik kargoyla ilaçlarını ulaştırdık.
Dünyanın her yerinde, #GüçlüTürkiye ! pic.twitter.com/YBXurNaX2y
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