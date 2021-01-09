Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 18:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu, 2 jandarma personelinin ise yaralandığı kaydedildi.
Söz konusu bölgede operasyonun devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Meteoroloji PKK/YPG
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