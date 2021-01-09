Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, Aynur Çelik’e oğlu Mehmet Çelik’in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti.
Şehit Mehmet Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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