Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da
[Fotoğraf: TRT Haber]
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da temaslarda bulundu. Şentop ve beraberindeki heyet Bosna Hersek Halklar ve Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki ilk durağı Kovaçi Şehitliği oldu.
Şentop, Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. İzzetbegoviç ve tüm Bosna şehitleri için dua okudu.
Şentop, ardından beraberindeki heyetle Başçarşı'ya yürüyerek, Osmanlı eserlerinde incelemelerde bulundu.
Meclis Başkanı, daha sonra parlamento heyetiyle Bosna Hersek Halklar ve Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmede güncel ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Bosna Hersek
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