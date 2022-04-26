Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, son kez Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Okullarda maske takılmayacak

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"