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Gündem
AA 10.06.2023 13:35

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ankara Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi şehit oldu.

Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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