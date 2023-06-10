Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlardan MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili taziye mesajları

Ankara Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi şehit oldu.

Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE

Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki elim patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Olayın gerçekleştiği ilk anından itibaren ilgili tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiştir. İlk belirlemelere göre patlama kimyasal tepkimeden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Başımız sağolsun." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da başsağlığı mesajı paylaşarak, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.