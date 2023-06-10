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Gündem
İHA 10.06.2023 10:50

DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı" İstanbul’da yakalandı.

DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran’da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Yurt içi ve yurt dışındaki bağlantıları araştırılıyor

Yakalananlar arasında DEAŞ’ın sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.

Türkiye’deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt’ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşıldı.

Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi. Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan J.A.’nın, Haziran 2014’te Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’daki işgale yön veren DEAŞ’lı teröristler arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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