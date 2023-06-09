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TRT Haber 09.06.2023 20:31

Türkiye'de bir ilk: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu duyurdu.

Türkiye'de bir ilk: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

 

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