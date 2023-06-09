Türkiye'de bir ilk: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

“YENİ AKCİĞERLE İLK NEFES”

Ülkemizde bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer nakli dün gerçekleştirildi. Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM Akciğer Nakli Ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı. pic.twitter.com/vFLdaGguTk