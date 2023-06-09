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Gündem
AA 09.06.2023 19:58

Ali Erbaş: 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu sene yurt içinde 100 bin hisse, yurt dışında da 50'ye yakın ülkede 249 bölgede 450 bin hisse olmak üzere, toplam 550 bin hisse kurban kesmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ali Erbaş: 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile çevrim içi düzenlenen 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Yurt Dışı Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yeryüzünde iyiliğin sembolü haline geldiğini belirten Erbaş, vakfın gerçekleştirdiği en önemli hizmetlerden birinin vekaletle kurban organizasyonu olduğunu vurguladı.

"Neredeyse 4 milyon hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık"

Kurban kesim organizasyonunu 30 yıldır aralıksız sürdürdüklerini anımsatan Erbaş, "Şimdiye kadar neredeyse 4 milyon hisse kurbanı yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu hakikaten hepimiz için sevindirici bir gelişmedir. Bu kapsamda, 2022 yılında 525 bin 550 kurbanı 81 ilimizde ve 82 ülkede gönüllülerimiz ve görevlilerimiz nezaretinde keserek 21 milyon 897 bin 917 kişiye ulaştırdık. Rabbimizin inayeti milletimizin güven ve desteğiyle bütün dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya bu sene de devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Erbaş, dünyanın çeşitli yerlerinde açlık, susuzluk, işgaller, savaşlar, terör olayları ve zulümlerin yaşandığına dikkati çekerek, "Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Merhamet medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görevler düşüyor. Dolayısıyla daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Deprem bölgesine daha çok ağırlık vereceğiz"

Kurban ibadetini insanlık için bir iyilik eline dönüştürmeye gayret ettiklerini ifade eden Erbaş, "Başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin ve 49 ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçların bir nebze de olsa yüzünü güldürebiliriz. Geçmiş yıllarda 149 kadar ülkeye ulaşmıştık. Bu sene yurt dışındaki ülkeleri 49 ülke şeklinde planladık. Yurt içinde bütün illerimizde olmakla, deprem bölgesine daha çok ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, vekaletle kurban kesim hazırlıklarının büyük titizlikle devam ettiğini açıklayarak, "Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu sene yurt içinde 100 bin hisse, yurt dışında da 50'ye yakın ülkede 249 bölgede 450 bin hisse olmak üzere, toplam 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ile Selim Argun, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.

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