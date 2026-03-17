Dünya
İHA 17.03.2026 19:51

Trump: NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum." dedi.

[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini eleştirerek, "Bize yardım etmek istemiyorlar, bu gerçekten şaşırtıcı." dedi.

Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. (NATO konusunda) karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok. Muhtemelen biliyorsunuzdur, bu kararı kendim alabilirim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği hakkında, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte." dedi.

Avrupa'ya "Hürmüz Boğazı" eleştirisi

Donald Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı konusunda Avrupa’nın tavrını eleştirerek, "Avrupa’nın bu konuda yardım edeceğini düşündük, çünkü onların mayın tarama gemileri var." ifadesini kullandı.

