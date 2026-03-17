Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2026 18:15

İşgalci İsrail'in saldırdığı Lübnan'da can kaybı 912'ye çıktı

Lübnan, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26 artarak 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında 111 çocuk ve 67 kadın bulunuyor.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 69'unun yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Bağdat'ta şiddetli patlama
18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:37
AK Parti MYK toplandı
18:32
İran, İsrail ve ABD'ye karşı füze ve İHA saldırı dalgasına başladığını duyurdu
18:29
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
17:56
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak istiyor
SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ