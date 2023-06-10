Parçalı Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.06.2023 12:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE Roket Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE Roket Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
Kazakistan 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınıyla mücadele ediyor
14:14
Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık
14:11
Bartın'da doğal gaz çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu
14:07
Bakan Yerlikaya: Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacak
13:55
Bakan Güler, MKE'deki patlama sonrası Hatay programını yarıda kesti
13:56
BM: Ukrayna'daki insani durum Kakhovka Barajı'nın yıkılmasından öncesine göre "çok daha kötü"
Erzurumlu çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor
Erzurumlu çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor
FOTO FOKUS
Tekirdağlılar kirazda hasat bereketini uluslararası festivalle kutluyor
Tekirdağlılar kirazda hasat bereketini uluslararası festivalle kutluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ