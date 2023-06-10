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Türkiye
İHA 10.06.2023 10:05

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi şehit oldu.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. 

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.


Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı. Çalışanlarının tamamına ulaşıldı. İncelemeler devam ediyor. Yaralı bulunmuyor." dedi.

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