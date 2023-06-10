MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay yerindeki son durumu TRT Haber Muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. https://t.co/2gSZDMID0w pic.twitter.com/inB2NgCDGb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2023

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi şehit oldu. Son durumu TRT Haber Muhabiri Doğancan Aksoy aktarıyor. https://t.co/G3J2OI0pPd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2023

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı. Çalışanlarının tamamına ulaşıldı. İncelemeler devam ediyor. Yaralı bulunmuyor." dedi.