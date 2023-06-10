Minibüs sürücülerinin kavgası ölümle bitti

Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında minibüs sürücüleri M.T. ile Mehmet Tayfun Kalan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki sürücü de vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tayfun Kalan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı sürücü M.T'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.