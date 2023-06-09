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Türkiye
AA 09.06.2023 23:11

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de çocuklarını görmek için evine gelen astım hastası eski karısını boğarak öldüren sanığa, cezasında herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Y.P (29), maktul Remziye Tüysüz'ün (22) yakınları, kadın derneği temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son mütalaasında daha önce sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis verilmesi yönündeki görüşünü tekrarladı.

Son sözleri sorulan Y.P, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Takdir mahkemenindir." dedi.

İndirim uygulanmadı

Avukatların savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, boşandığı eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanığa verilen cezada, maktul Remziye Tüysüz'e karşı daha öncedeki darp ve yaralama davaları nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen Remziye Tüysüz'ün (22) cesedi, 14 Nisan 2022'de İzmir'in Bornova ilçesinde, boşandığı kocası Y.P'nin evinde battaniyeye sarılı bulunmuştu. Olayla ilgili Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden suçunu itiraf eden Y.P. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

Davanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanık Y.P'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

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