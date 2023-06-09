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Türkiye
AA 09.06.2023 21:45

Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Muğla açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 107 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 27 Afganistan uyrukluyu kurtardı.

Diğer operasyonda ise botla aynı bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki Yemen, Liberya ve Eritre uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muğla'da 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'un Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Yapılan ortak çalışmada, kendi imkanlarıyla adaya çıkan ve yardım talebinde bulunan 9 düzensiz göçmen adadan alındı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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