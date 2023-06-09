Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.06.2023 21:56

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 yaralı

Sefa Gözümoğlu yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gündeşli idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Semra, Ayşe, Elanur ve Zeliha Gündeşli, Muhammed Karataş ve Çetin Dönmez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Semra Gündeşli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanlığına atanan Erkan'a kutlama
22:14
ABD Kongresine "Uluslararası İslam Karşıtlığı ile Mücadele Yasa Tasarısı" sunuldu
22:10
İsveç'ten NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni
21:47
Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:23
Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı ELN arasında 6 aylık geçici ateşkes imzalandı
21:21
Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara yalanlama
Duman altında kalan New York'un öncesi ve sonrası
Duman altında kalan New York'un öncesi ve sonrası
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ