Yağma ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Kale civarında meydana gelen olayda yaşı küçük şahıslardan 1 adet güneş gözlüğü ve 100 TL paranın zorla alınması olayına karışan ve ardından ikametten 280 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayı yapan S.Y. , B.N.Y. ve Y.Y isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslardan B.N.Y.’nin üzerinde 5 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 1 adet gremse altın, 1 çift altın küpe, 1 adet gümüş küpe, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kolye, 1 adet altın bileklik, 4 bin 605 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.