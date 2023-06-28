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Gündem
AA 28.06.2023 07:44

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle hep beraber bu depremin yıkıntılarından nasıl ayağa kalktıysak bundan sonra da hep beraber çok daha ileriye gideceğiz. Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek

Kurtulmuş, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tanrıverdi Camii'nde Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Dünden bu yana Kahramanmaraş'ta bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu sabah bayram namazını Kahramanmaraşlı depremzede kardeşlerimizle beraber kılmak nasip oldu. Öncelikle onların bu acılı, hüzünlü bayramlarını onlarla paylaşmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı, keder göstermesin. Yaraların hızla sarılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek

"Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek"

Kurtulmuş, bayramların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bayramlar dayanışmadır, yardımlaşmadır, bir arada olmaktır, sarılmaktır, kucaklaşmaktır. Millet olarak yeniden millet olduğumuzu hissetmek, birliğimizi, beraberliğimizi yeniden en kuvvetli şekilde tatbik ettiğimiz güzel günlerdir. Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta böyle güzel bir sabahta vatandaşlarımızla birlikte, kardeşlerimizle beraber aynı safta olmak, aynı kıbleye yönelmek, aynı dualara amin demek ve aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üstündedir.

Bu millet hakikaten büyük hasletleri olan, güzel özellikleri olan bir millettir. En zor zamanlarda bile dayanışma içerisinde olmayı becerebilen bir millettir. Allah'ın izniyle hep beraber bu depremin yıkıntılarından nasıl ayağa kalktıysak bundan sonra da hep beraber çok daha ileriye gideceğiz. Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek. Hayat devam ediyor, gençlerimiz, evlatlarımız, bu şehirlerimizde hayatın içerisinde."

"Her alanda güçlü olan bir Türkiye"

"Daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olmasını temin etmektir. Yani her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi tesis etmektir. Bunun için gayretle, canla, başla çalışıyoruz. Bu vesileyle buradan deprem bölgesindeki bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın, kardeşimizin bayramını tebrik ediyorum.

Yaklaşık 2 milyarlık büyük bir nüfusa erişmiş olan İslam dünyasının, İslam aleminin her bir ferdinin bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah bayramlar muhasebe yapmaya vesile olur, iç arınmaya vesile olur. Bundan sonraki süreçlerde İslam dünyasının çok daha ileriye gitmesi için kendisini yeniden gözden geçirmesine vesile olur diye temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah çok daha güzel bayramlara ulaşmak bu millete nasip olsun."

Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'a geçeceğini sözlerine ekledi.

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