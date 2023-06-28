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Gündem
AA 28.06.2023 03:51

"Göçmen İşçiler Komitesi" üyeliğine Türkiye'nin adayı 3'üncü kez seçildi

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi, 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerine Türkiye tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Can Ünver'i üçüncü defa seçti.

"Göçmen İşçiler Komitesi" üyeliğine Türkiye'nin adayı 3'üncü kez seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Ünver'in Göçmen İşçiler Komitesi üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM çerçevesinde imzalanan "Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesinin" uygulanmasını izleme organı olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesinin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimlerin bugün New York’ta BM Genel Merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sözleşmeye taraf ülkelerin 11'inci toplantısı sırasında yapılan seçimlerde Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Ünver'in de komite üyeliğine üçüncü defa seçildiği vurgulanan açıklamada, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinde komite üyesi olan Ünver'in, 2018-2019’da Komite Başkan Yardımcılığı, 2019-2022’de Komite Başkanlığı görevlerini yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışında kayda değer sayıda göçmen işçisi olan ve aynı zamanda çok sayıda yabancı iş gücüne ev sahipliği yapan ülkemiz, göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunması yönünde çaba harcamaktadır. Türkiye 2018 yılında BM Genel Kurulunda kabul edilen ve içeriğinde göçmen işçilere ilişkin atıfların da bulunduğu Küresel Göç Mutabakatı'nın müzakerelerinde aktif bir rol oynayarak, önemli katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, ülkemiz BM üyesi tüm ülkelerin Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi'ne taraf olmasına önem atfetmektedir."

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