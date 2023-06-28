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Gündem
TRT Haber 28.06.2023 04:16

Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak. MHP Lideri Bahçeli ise geleneği bozmayacak bayramda Ankara'da olacak. İyi Parti Genel Başkanı Akşener ise bayramı Ankara'da geçirecek.

Liderlerin bayram programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.

Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.

Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.

MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak. 

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Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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