Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Gara ve Metina'da 6 terörist etkisiz
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Gara'da 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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