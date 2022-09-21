Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gara ve Metina'da 6 terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Gara'da 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.