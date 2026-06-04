Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.06.2026 11:15

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" hükmünü içeriyor.

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM) Son Dakika
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: CHP, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor: "Kırmızı Alan" uygulaması yapılacak
11:45
Geçen yıl dondan etkilenen meyvelerde bu yıl "bereket" dönemi yaşanacak
11:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alacak
11:40
Zalim İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 kişiyi darbetti
11:33
ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü ALKA, yeteneklerini artırıyor
11:29
Plajda yeni dönem: Sigara yasaklandı
İsrail saldırısının "hayatını kararttığı" Filistinli genç, göz tedavisi için yurt dışına gitmek istiyor
İsrail saldırısının "hayatını kararttığı" Filistinli genç, göz tedavisi için yurt dışına gitmek istiyor
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ