Devlet Bahçeli: CHP, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38’nci Olağan Kurultay’a ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan süreci Türkgün Gazetesi'nde değerlendirdi.

Bahçeli, CHP içindeki krizin siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verecek bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararla CHP kurultayının hukuken sakatlandığını hatırlatan Bahçeli, bu süreçte Özgür Özel’in tavırlarını eleştirdi.

Özel’in Yargıtay kararını beklemeden partide "fiili bir müdahale" ile paralel bir merkez oluşturduğunu savunan Bahçeli, "Sayın Özel, kanunda tanımlanan Genel Başkanlık statüsüne karşı CHP’nin de-facto lideri unvanını almıştır. Bu durum, CHP kurumsallığında bir temsil krizine ve ikiliğe yol açmıştır." dedi.

"Fiziki mücadele çağrıları tehlikelidir"

CHP yönetiminden gelen "fiziki mücadele" ve "sokak" vurgulu açıklamalara sert tepki gösteren Bahçeli, bu tür söylemlerin kamu düzenini tehdit ettiğini belirtti. Bu açıklamaların Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne denk getirilmesinin manidar olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti;

Fiziki mücadele ne anlama gelmektedir? Bu bir hazırlığın işareti midir? Toplumda meşru hukuk yollarından sonuç alınmadığı algısı oluşturularak partililerin kışkırtılması, kamu güvenliğini tehdit eden bir tablo ortaya çıkarabilecektir. Mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşmamalıdır.

"Milli hafıza mekanları istismar edilmemelidir"

Özgür Özel’in TBMM ve Anıtkabir yürüyüşlerini "gerilimli fay hatlarını tetikleyici hamleler" olarak nitelendiren Bahçeli, Atatürk ve milli değerlerin parti içi hesaplaşmalara alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, "Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanlarının ve milli kahramanların suistimali, iç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu dönemde emperyalist oyunların Türkiye’deki izdüşümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

2 Haziran 2026 tarihli Meclis Grup toplantısında işaret etiği gibi tekraren uyardığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti;

Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. TBMM’nin insicamını bozmaya, hukuku hiçe saymaya ve kanunsuzluğa dönüşmemelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

Yeni parti ve ittifak senaryoları

CHP’deki ayrışmanın yeni bir partileşme sürecine evrilebileceğine dair projeksiyonlarını paylaşan MHP Lideri, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin "yeni parti" senaryoları üzerinde çalıştığını belirtti.

Bahçeli, bu olası yapının bazı muhalefet partileriyle bir "nifak ittifakı" kurabileceği uyarısında bulunarak, "CHP'nin rotasını, uluslararası bağlantı ve etkilenme alanı aşikar olmuş kişiler belirlememeli; sağduyulu CHP’liler buna izin vermemelidir." dedi.

"Hukuki süreç beklenmelidir"

Tartışmaların siyasi görünse de esasen hukuki olduğunu belirten Bahçeli, Yargıtay’ın vaki itiraza ilişkin kararını bir an önce vermesi gerektiğini ifade etti. Mevcut durumda hukuki genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatan Bahçeli, CHP içindeki arınma sürecinin ve yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesinin önemine değindi.

"Terörsüz Türkiye hedefine odaklanılmalı"

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" ve toplumsal bütünleşme hedeflerine odaklandığı bir dönemde, ana muhalefet partisindeki kaosun bu süreci sabote etmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, şu çağrıda bulundu;

Beklentimiz, toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Siyasi partilerin parçalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. CHP, iç karışıklıklarını Türkiye sathına taşımayı akıllarından bile geçirmemelidir.