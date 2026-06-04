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Gündem
AA 04.06.2026 08:29

Bakan Fidan Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Asya-Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayiinde iş birliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor.

Bakan Fidan Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunu sürdürüyor.

Singapur ve Endonezya'nın ardından Bakan Fidan'ın yeni durağı Güney Kore oldu.

Bakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hakan Fidan'ın Seul temaslarında ekonomi ve ticaret başlıkları öne çıkıyor. Güney Kore ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar değerlendiriliyor. Altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarındaki iş birliği imkanları da masada.

Savunma sanayii alanındaki ortaklıklar da görüşmelerin gündemde. Altay Tankı projesiyle güç kazanan savunma sanayii iş birliğinin mevcut durumu gözden geçiriliyor. İHA ve SİHA sistemleri başta olmak üzere yeni ortak projeler değerlendiriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgesel ve küresel gelişmeler de görüşme başlıkları arasında. Rusya-Ukrayna savaşı, İran, Filistin, Suriye ve Doğu Asya'da yaşananlar bu başlıkların bazıları. 

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