Parçalı Bulutlu 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2026 13:37

İran: Ulusal çıkarlarımız gözetilirse ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün." dedi.

İran: Ulusal çıkarlarımız gözetilirse ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktaran Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün. Ya müzakere ya savaş, ya diplomasi ya savaş ikilemi ülkemize fayda sağlamamakta. İran, bazı durumlarda savunma araçlarıyla, bazı durumlarda ise diplomasi yoluyla çıkarlarını korumakta." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik hakkının pazarlık konusu olmayacağını söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı üzerinde, aldığımız tedbirlerle egemenlik tesis etmeye kararlıyız. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın milli güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin vermemeliyiz."

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat metnindeki hükümlerin yoruma açık olmadığını ve ABD'nin taahhütlerini bozması için hiçbir bahane bulunmadığını söyleyen Bekayi, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da üzerine düşeni yerine getirmeyeceğini daha önce dile getirdiklerini belirtti.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan ziyaretine de değinen Bekayi, ziyaret kapsamında sadece iki ülke yetkililerinin katılacağı görüşmelerde ilgili bakanlıkların görev sorumluluklarıyla alakalı konuların ele alınacağını ifade etti.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
Ahbap soruşturmasında iki şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı
15:34
Bakan Kurum, Tuzla'daki kentsel dönüşüm projesinin görüntülerini paylaştı
15:21
AJet'ten günlük yolcu rekoru
15:31
Ankara'da otluk alanda yangın
15:11
Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz
15:05
İran Meclis Başkanı: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
İsrail ordusu, Gazze'de bir araca saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'de bir araca saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Asrın projesiyle KKTC'nin su hasreti bitti
Asrın projesiyle KKTC'nin su hasreti bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ