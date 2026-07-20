ABD ordusu, İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından, İran'a düzenlenen son saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan 9. hava saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi.

İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği belirtilen açıklamada, CENTCOM kuvvetlerinin bölgede göreve hazır bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD saldırılarının 9. gecesinde, İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı üslerinin vurulduğu ifade edildi.

ABD, gece boyunca İran'ın farklı noktalarına saldırılar düzenledi

Doğu Azerbaycan Eyaleti Valiliği, ABD'nin yerel saatle 02.35'te Tebriz'in doğusunu hedef aldığını, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi ise ABD'nin gece saatlerinde Urmiye'ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda yaralananlar bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Buşehr kenti de saldırıların hedefi oldu.

Buşehr Eyaleti Valiliği, ABD'nin gece saatlerinde Buşehr kentine füze saldırısı düzenlediğini ve hedef alınan noktalarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.