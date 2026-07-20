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Dünya
AA 20.07.2026 10:07

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankeri patladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin "patladığını" açıkladı.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankeri patladı

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

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