İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldık

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün El-Ezrak bölgesinde ABD askerlerinin konuşlandığı 20 hangarın füzelerle hedef alındığı ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nın da füze saldırısıyla vurulduğu, ABD ordusuna ait C-17 ağır nakliye uçakları ile P-8 komuta ve kontrol uçaklarının ağır hasar gördüğü iddia edildi.

Ayrıca "Nasr 2" operasyonunun 22. dalgasında ise Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'ne hassas İHA saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD ordusuna ait erken uyarı radar sisteminin tamamen imha edildiği, hava ekipmanları ve yedek parçalarının bulunduğu bir hangar ile MQ-9 tipi İHA'ların konuşlu olduğu hangarın vurulduğu, çıkan yangında çok sayıda MQ-9 İHA'sının kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.