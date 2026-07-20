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Dünya
AA 20.07.2026 10:27

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 21 ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldık

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün El-Ezrak bölgesinde ABD askerlerinin konuşlandığı 20 hangarın füzelerle hedef alındığı ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nın da füze saldırısıyla vurulduğu, ABD ordusuna ait C-17 ağır nakliye uçakları ile P-8 komuta ve kontrol uçaklarının ağır hasar gördüğü iddia edildi.

Ayrıca "Nasr 2" operasyonunun 22. dalgasında ise Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'ne hassas İHA saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD ordusuna ait erken uyarı radar sisteminin tamamen imha edildiği, hava ekipmanları ve yedek parçalarının bulunduğu bir hangar ile MQ-9 tipi İHA'ların konuşlu olduğu hangarın vurulduğu, çıkan yangında çok sayıda MQ-9 İHA'sının kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.

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