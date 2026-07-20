Yargıtay'dan boyalı çıkan sıfır otomobil için 'değer kaybı ödensin' kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararına göre, Adana'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkardı.

Bu süreçte otomobilini ekspertize götüren vatandaş, aracın sol kapı ve orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi.

Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, ayıpsız başka bir aracın kendisine teslim edilmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti.

Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savunan davalı şirket, davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi.

Misliyle değişim kararı

Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerinde çıktığı ifade edildi.

Araçtaki ayıbın tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklandığı bildirilen raporda, tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı aktarıldı.

Davacıyı haklı bulan mahkeme, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği vurgulandı.

"Yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi yok"

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız bularak bozdu.

Dosyada, aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Tespit edilen kusurlar kullanıcıdan kaynaklanan kusurlar olmayıp, aracın imalat aşamasından kaynaklanan gizli ayıp niteliğindedir. Aracın kullanım amacı olan yolcu taşımaya olumsuz bir etkisi, sürüş konforunu ve emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı, aracın ikinci el piyasa değerinde değer kaybına neden olacak nitelikte gizli ayıp olduğu değerlendirilmiştir."