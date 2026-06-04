Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.06.2026 09:07

Türk arama kurtarma unsurları Ege'de görev başında

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı. Tatbikatı, 54 gözlemci takip ediyor.

Türk arama kurtarma unsurları Ege'de görev başında

Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonu artırmak, uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, eğitimleri geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini test etmek amacıyla icra edilen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri görev yapacak.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Tatbikatı 54 gözlemci takip ediyor

İki senaryoyu içeren ve 500 personelin görev aldığı tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edilecek.

İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor.

ETİKETLER
Sahil Güvenlik Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Trump'ın, İran saldırılarında ABD askerlerinin ölmesi halinde ateşkesi sona erdirebileceği iddiası
10:29
ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme
10:28
Yurt dışından elde edilen kazançlara vergi istisnası
10:28
Yeğenlerini markette darp eden dayı, yengeye 10'ar yıl hapis cezası
10:25
Sabiha Gökçen'den 2026'ya güçlü başlangıç
10:23
Kuzey Kore lideri, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı
Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi
Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ