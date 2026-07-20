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Savunma
TRT Haber 20.07.2026 10:33

ASELSAN'ın yarım asırlık teknoloji yolculuğu

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, kuruluşundan bugüne uzanan 50 yıllık teknoloji yolculuğunu ve Türkiye’nin savunmadaki bağımsızlık mücadelesini "Güvenden Gurura" adlı belgeselle kamuoyuyla paylaştı.

ASELSAN’ın resmi YouTube kanalında yayınlanan dört bölümlük belgesel, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolardan bir dünya markasına dönüşen şirketin bilinmeyen hikayesini gözler önüne seriyor.

Belgeselde, Kıbrıs’ta EOKA terör örgütünün gerçekleştirdiği "Kanlı Noel" baskınları ve ardından Türk askerinin adaya çıkışı tarihi görüntülerle aktarılıyor. Harekatın en trajik anlarından biri olan ve haberleşme eksikliği nedeniyle Türk savaş uçaklarının TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması, ASELSAN’ın kuruluş felsefesinin temelindeki "kendi haberleşme sistemini kurma" zorunluluğunu çarpıcı bir şekilde vurguluyor.

Apartman dairesinden teknoloji üslerine

1975 yılında Ankara Necatibey’de bir apartman dairesinde bir avuç inançlı mühendisle filizlenen ASELSAN’ın; Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı’ndaki teknoloji üslerine uzanan büyüme süreci, daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraf ve görüntüler eşliğinde anlatılıyor.

Belgesel, şirketin gerçekleştirdiği ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata kadar pek çok tarihi ana tanıklık ediyor. Dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın ziyareti ve Türkiye’nin savunma sanayii stratejisinde dönüm noktası kabul edilen 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararları, dönemin tanıklarının anlatımlarıyla izleyiciye aktarılıyor.

İlk telsizden Çelik Kubbe’ye

"Yapılamaz" denilen projeleri hayata geçirerek ambargolara meydan okuyan ASELSAN’ın, ilk telsiz üretiminden Türkiye’nin hava savunma vizyonu "ÇELİKKUBBE"ye uzanan teknolojik gelişimi belgeselin odak noktasını oluşturuyor.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu tarafından bestelenen müzikleriyle dikkat çeken yapım, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık vizyonunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

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