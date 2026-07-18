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Savunma
TRT Haber 18.07.2026 11:04

Hafifletilmiş MPT-76 MH'lar Mehmetçiğin emrinde

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve yaklaşık 500 gram hafifletilmiş modeli olan MPT-76 MH'ın yüklü miktardaki yeni teslimatını Kara Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirdi.

Hafifletilmiş MPT-76 MH'lar Mehmetçiğin emrinde
[Fotograf: AA]

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonel gücünü artıracak yerli silah sistemlerinin teslimatına devam ediyor.

Bu kapsamda, MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda Türk mühendislerinin imzasıyla üretilen MPT-76 MH piyade tüfeklerinin yüklü miktardaki yeni partisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Mehmetçiğin hareket kabiliyeti artıyor

Sahadaki operasyonel ihtiyaçlar ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda modernize edilen MPT-76 MH, önceki modele göre yaklaşık 500 gram hafifletilerek 3 bin 750 gram ağırlığa düşürüldü. Daha ergonomik bir yapıya kavuşturulan tüfek, zorlu arazi şartlarında görev yapan piyade birliklerinin hareket kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 600 metre etkili menzile sahip olan MPT-76 MH, dakikada 750 atış yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Hafifletilmiş MPT-76 MH'lar Mehmetçiğin emrinde

Dünyanın en zorlu testlerinden başarıyla geçti

Milli Piyade Tüfeği, dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle kendi klasmanında dünyanın en iddialı silahları arasında yer alıyor. 42'si NATO standartlarında, 16'sı ise yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 farklı zorlu testi başarıyla tamamlayan MPT-76 MH, kendi kalibresinde bu testlerin tamamını geçen dünyadaki tek piyade tüfeği olma unvanını koruyor.

Hafifletilmiş MPT-76 MH'lar Mehmetçiğin emrinde

İhracat potansiyeliyle dikkat çekiyor

Yüksek güvenilirliği ve hafif yapısıyla TSK'nın gücüne güç katan MPT-76 MH, sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da yoğun ilgi görüyor. Dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından tercih edilen milli tüfek, yüksek ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki rekabetçi gücünü küresel pazarda da temsil ediyor.

Gerçekleştirilen son sevkiyatla birlikte yeni nesil tüfekler, Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı.

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MKE Savunma Sanayii Türk Silahlı Kuvvetleri
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