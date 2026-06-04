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TRT Haber 04.06.2026 12:03

Bakan Gürlek: Hakkaniyete uygun yeni düzenlemeyi Meclis'e sunacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin iptal kararı doğrultusunda, bir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi TBMM takdirine sunacaklarını açıkladı.

Bakan Gürlek: Hakkaniyete uygun yeni düzenlemeyi Meclis'e sunacağız

Adalet Bakanı Gürlek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesini iptal etmesini değerlendirdi.

Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri açısından "son derece kıymetli" bulduklarını ifade eden Bakan Gürlek, şunları kaydetti;

Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ETİKETLER
Akın Gürlek Anayasa Mahkemesi (AYM)
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