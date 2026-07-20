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Dünya
TRT Haber, AA 20.07.2026 14:06

Hamas, Halil el-Hayye'yi yeni lider olarak seçti

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye seçildi.

Hamas, Halil el-Hayye'yi yeni lider olarak seçti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada şehit olan Yahya es-Sinvar'ın yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.

Yahya Sinvar, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. Katil İsrail ordusu, Gazze'de soykırıma varan saldırıları esnasında, 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

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