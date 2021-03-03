Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 18 test yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 689 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 191 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, vefat sayısı 28 bin 771, ağır hasta sayısı 1224 oldu.

Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5

Çin'in Sinovac aşısının Faz-3 çalışmaları14 Eylül'de başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Faz-3 klinik çalışmalarıyla ilgili hazırlanan rapor yayınlandı.

Rapora göre, aşının etkinlik oranı yüzde 83,5.

Buna göre, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo (boş aşı) uygulandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı.

Aşının hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.

Çin aşısı Sinovac'ta en çok görülen yan etkiler; yüzde 9,8 yorgunluk, yüzde 7,6 baş ağrısı, yüzde 3,8 kas ağrısı, yüzde 2,5 ateş, yüzde 2,4 titreme, lokal yan etkilerde en sık görülen enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6 olarak açıklandı.

Bugüne kadar ikinci doz da dahil 9 milyondan fazla aşı uygulandı.