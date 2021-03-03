Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la mücadelede, güvenilirlik ve etkinliğinden emin olunan bir aşının vatandaşlara uygulanması için hızla harekete geçmiş, Türkiye, Çinli SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı.

Bu kapsamda, 14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı.

Hacettepe Üniversitesi'nde basın toplantısı yapıldı. Aşının yan etki sonuçları, etkinlik oranlarını Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova açıkladı.

Buna göre, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo (boş aşı) uygulandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.

Çalışma süresince hem aşı hem boş aşı olanlarda ölüme rastlanmadı.

Yan etkiler

Çin aşısı Sinovac'ta en çok görülen yan etkiler; yüzde 9,8 yorgunluk, yüzde 7,6 baş ağrısı, yüzde 3,8 kas ağrısı, yüzde 2,5 ateş, yüzde 2,4 titreme, lokal yan etkilerde en sık görülen enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6 olarak açıklandı.

Ara sonuçları Bakan Koca açıklamıştı

İlk ara sonuçları aşılar getirilmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Etkinliği ilk sonuçlara göre yüzde 91,25 olarak duyurulmuştu.