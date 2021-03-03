Dava İstanbul Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş kurulundan gelen raporlara bakıldı. T3 Vakfına herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya kondu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "böyle bir ödeme yapılmadığını" belirttiği ve iddiayı yalanladığı ifade edildi.

İddiayı ortaya atan köşe yazarı, manevi tazminata mahkûm edildi

Mahkeme iddiayı ortaya atan Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu'nun T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi.



İddiaların gündeme gelmesinin ardından T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile vakıf arasındaki protokolün tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu.



