Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.
"Hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor"
Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" açıklamasında bulundu.
Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde. pic.twitter.com/AmTfnfa6Oa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021