Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Güney Sudan'a başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da 10 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.
Bakanlık, taziye mesajını internet sitesi üzerinden yayınladı. Açıklamada, "Güney Sudan'da Jonglei eyaletindeki Pieri kasabasından Yuai ve Juba'ya hareket eden bir yolcu uçağının dün kalkıştan bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik" dendi.
Ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Sudan halkı ile hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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