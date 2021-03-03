Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu Toplantısı başladı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.
Bakan Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti.
Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
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