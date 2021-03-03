Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Bakan Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti.

Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.