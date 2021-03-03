Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sıfet Podzic'i Bakanlıkta törenle karşıladı.

Baş başa görüşmenin ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişi yapıldı.

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Askeri eğitim ve iş birliği artırılacak

Akar tarafından Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü kutlandı, iki ülke arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldı.

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılması için çalışmalara verilen önem anlatıldı.

Görüşmelerin sonunda, Milli Savunma Bakanı Akar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic tarafından Türkiye ve Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.