Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Beştepe'de görüştü. Kabulde, yasama faaliyetleri, Meclis'teki fezlekeler ve yeni sivil anayasa sürecinin ele alındığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Süreç ne ise işleyecek, Genel Kurul'da eller kalkar iner" açıklamasını yapmıştı.

Meclis Başkanı Şentop, daha önceki açıklamalarında yeni anayasaya ilişkin "Üzerime düşeni yaparım" mesajı vermişti.