Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şentop'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Beştepe'de görüştü. Kabulde, yasama faaliyetleri, Meclis'teki fezlekeler ve yeni sivil anayasa sürecinin ele alındığı tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Süreç ne ise işleyecek, Genel Kurul'da eller kalkar iner" açıklamasını yapmıştı.
Meclis Başkanı Şentop, daha önceki açıklamalarında yeni anayasaya ilişkin "Üzerime düşeni yaparım" mesajı vermişti.
Etiketler: Anayasa Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan TBMM
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