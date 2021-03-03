Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanlığının hazırladığı çeviri seti tamamlandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan kitap setinin tamamlandığını açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan kitap setinin tamamlandığını duyurdu.
Altun, "Kamuda çeviri alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı. Yayınlarımıza 'https://iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz' adresinden ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
Kamuda çeviri alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı. Yayınlarımıza https://t.co/q2yQRjNttS adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/grJZLZZHsp— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 3, 2021
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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